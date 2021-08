Schulabschluss 2021 TGSBBZ Neunkirchen : TGS BBZ Neunkirchen feiert die Absolventen

Neunkirchen Nach einer außergewöhnlichen Zeit haben die Schüler und Schülerinnen ihre Abschlusszeugnisse überreicht bekommen.

Es durfte endlich wieder gefeiert werden, zwar mit Abstand und nach Musterhygieneplan, aber feierlich und mit großer Freude am technisch-gewerblichen und sozialpflegerischen Berufsbildungszentrum in Neunkirchen.

Die Abschlusszeugnisse wurden versetzt in einer Feierstunde in den einzelnen Schulformen von der Schulleitung und den Klassenlehrern und- lehrerinnen überreicht.

Insgesamt 36 Schüler der Fachoberschule erreichten den Fachhochschulabschluss, davon 26 Schüler in der Fachoberschule Gesundheit und Soziales, geführt von den Klassenlehrerinnen Inge Felten-Klein, Tina Petry-Schmitt und dem Klassenlehrer Bernd Fuchs und 10 Schüler in der Fachoberschule Ingenieurwesen, geleitetet vom Klassenlehrer Marco Zöllner. Jahrgangsbeste wurde dabei Lena Wind mit dem Notendurchschnitt 1,4.

In der Berufsfachschule für Kinderpflege entließen die beiden Klassenlehrerinnen Ute Jäger und Sabine Schmidt erfolgreich 28 Schüler, die nun als Staatlich geprüfte Kinderpfleger und -pflegerinnen den Kitas eingesetzt werden können. Elf dieser Schüler belohnten sich dabei zusätzlich mit dem Mittleren Bildungsabschluss, den einige von ihnen zur Anmeldung in der Erzieherausbildung oder anderer Ausbildungen im Gesundheitswesen nutzen werden. Manche setzen sich auch die Fachoberschule für Gesundheit und Soziales als nächstes Ziel ihrer weiteren Schullaufbahn. Erwähnenswert ist hier der kunterbunte Zusammenschnitt aus kulturell und altersgemäß unterschiedlichen Schülern und Schülerinnen verschiedener Nationen, die sich durch eine gute Teamarbeit auszeichneten und Sprachbarrieren perfekt meisterten. Viel Projektarbeit sorgte für eine ausgezeichnetes Klima innerhalb der Klassen.

Den Hauptschulabschluss als Sprungbrett in eine Ausbildung oder zum Erwerb eines höheren Schulabschlusses überreichten in der Ausbildungsvorbereitung die Klassenlehrerinnen Katrin Kalckbrenner und Lisa Bachmann erfolgreich an 21 Schüler. Viel Einfühlungsvermögen, soziale Arbeit, Hilfsbereitschaft und Unterstützung zeigten in dieser Schulform die Klassenlehrerinnen in Zusammenarbeit mit den Sozialarbeiterinnen im Team.