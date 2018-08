Barber Angels schneiden kostenlos Haare

Friseure des Clubs „Barber Angels Brotherhood“ schneiden am Sonntag, 2. September, Obdachlosen und Bedürftigen in der Wärmestubb im Haus der Diakonie in Neunkirchen, Bahnhofstraße 26, zwischen 11 und 14 Uhr kostenlos Haare und Bärte. Dies teilte die Diakonie mit. Die Wärmestubb, eine gemeinsame Einrichtung von Diakonie Saar und Caritasverbandes für die Region Schaumberg-Blies, ist ein Treffpunkt für Wohnungslose und Menschen mit ungenügendem Wohnraum. Den Club „Barber Angels Brotherhood“ hat Claus Niedermaier, Figaro aus Biberach an der Riß, im November 2016 gegründet. Er hatte schon nach kürzester Zeit fast 50 Mitglieder, die jeweils im 5er- oder 10er-Team monatlich in ihrer Region Obdachlose verschönern. Die Aktionen der „Barber Angels“ sollen den Obdachlosen neues Selbstbewusstsein vermitteln, mit dem sie vielleicht wieder Fuß in der Gesellschaft fassen können.

Informationen und Anmeldung unter Tel. (0 68 21) 2 50 25.