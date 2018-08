später lesen Polizeibericht Wieder Einbruch ins „Borussenheim“ FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Seeger FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Seeger Teilen

Zum wiederholten Mal ist in die Gaststätte „Borussenheim“ am Mantes-La-Ville-Platz in Neunkirchen eingebrochen worden. Die Tat geschau laut Polizeibericht In der Zeit vom Sonntag, 26. August, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 29. August, 11.10 Uhr. red