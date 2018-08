später lesen Brennender Lkw Bernnender Lkw in Elversberg Teilen

Twittern







(red) Ein Lkw ist am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, auf dem Park-and-Ride-Parkplatz gegenüber des Fußballstadions in Elversberg in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das gesamte Fahrzeug durch schnelles Eingreifen verhindern.