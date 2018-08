Transporter kracht in Auto - mehrere Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Auto mit mehreren Verletzten ist es am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr zwischen der L141 bei Welschbach und der L292 Höhe Hubertushof gekommen. Der Kleintransporter missachtete die Vorfahrt des Wagens und fuhr frontal auf diesen auf. Durch den Aufprall wurden die drei Insassen des Kleintransporters verletzt sowie der Fahrer des Autos. Über die Schwere der Verletzung sei noch nichts bekannt, so die Polizei Illingen. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Die Verletzten wurden in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt war die Unfallstrecke teilweise gesperrt. Im Einsatz waren 18 Kräfte der Feuerwehr, vier Krankenwägen, zwei Kommandos der Polizei und zwei Notärzte.