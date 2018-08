Untersucht werden der Kanal in der Mitte sowie in Teilbereichen am Fahrbahnrand in beiden Fahrtrichtungen, wie der LfS mitteilt. Dabei muss in der Mitte jeweils die Überholspur gesperrt werden, bei Arbeiten in den Randbereichen jeweils nur die Standspur. Die Arbeiten werden zur Minimierung von Beeinträchtigungen des Verkehrs außerhalb der Rushhour als Tagesbaustelle ausgeführt.