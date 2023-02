Nach Tod von Sagar : Neuer Schneeleopard Olaf zeigt sich Besuchern im Neunkircher Zoo

Neunkirchen Schon seit Januar hat der Zoo Neunkirchen mit dem Schneeleopard Olaf einen neuen Bewohner. Jetzt hat sich das prächtige Tier erstmals den Besuchern gezeigt. Und nicht nur bei denen kommt Olaf schon gut an.

Seit dem 12. Januar freut sich der Neunkircher Zoo über einen neuen tierischen Bewohner: Schneeleopard Olaf. Olaf stammt aus dem schwedischen Tierpark Kolmården und ist acht Jahre alt. Er wird gemeinsam mit Schneeleopardin Luisa (zehn Jahre) in der Schneeleopardenschlucht leben, teilt Sprecherin Marieke Gross mit.

Am Montag betrat Olaf zum ersten Mal die Außenanlage

Luisa zeigt bereits Interesse an Olaf

Für den Neunkircher Zoo ist es eine ganz besondere Freude, dass Luisa nun einen neuen Partner erhält. Seit dem Tod ihres vorherigen Partners Sagar rief Luisa in den Abendstunden nach ihrem ehemaligen Gefährten. Die Ankunft des neuen Katers kam sehr gut bei ihr an und sie zeigt reges Interesse an ihm.