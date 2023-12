Blaulicht Neunkirchen Neunkirchen: Streifenwagen verfolgt Roller

Am späten Samstagabend wollten Beamte der Polizeiinspektion Neunkirchen einen Rollerfahrer in der Neunkircher Hermannstraße kontrollieren. Der Fahrer des Rollers ignorierte jedoch Anhaltesignale und flüchtete in den angrenzenden Schaumbergring. Die Verfolgung erstreckte sich durch die gesamte Wohnsiedlung, wie es im Polizeibericht heißt. Wieder auf der Hermannstraße angelangt, konnte der Streifenwagen den Roller überholen und anhalten. Doch der Rollerfahrer gab wieder Gas, stieß aber mit der noch offenstehenden Tür des Streifenwagens zusammenstieß. Es stellte sich heraus, dass der 30-jährige Fahrer aus Neunkirchen wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Am Streifenwagen und am Roller sind leichte Schäden entstanden.