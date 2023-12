Stände, Öffnungszeiten, Preise Weihnachtsmarkt im Zoo Neunkirchen – das erwartet die Besucher

Kleiner Wermutstropfen: Den Kran, der zurzeit am künftigen Pinguingehege steht, den hätte man gerne zum Weihnachtsmarkt weg gehabt. „Hat nicht geklaptt“, bedauert Frisch, „aber wer ein neues Gehege will, der muss sowas in Kauf nehmen.“ Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Donnerstag um 17 Uhr. Zur Eröffnung haben sich auch wieder Tannenschilling und Tannenfriemel angekündigt. Und Tannenschilling, so verrät der Zoodirektor spitzbübisch lächelnd, für den habe er dieses Jahr auch noch ein ganz besonderes Geschenk. Wer es zum Lüften des Geheimnisses nicht schafft: Der Markt hat am Eröffnungstag bis 20 Uhr geöffnet, ansonsten am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.