Mietvertragsverlängerung Wie Neunkirchen „Hochschulstadt“ bis 2033 bleibt

Seit die Saarbrücker Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) 2021 eine Kooperation mit der in Neunkirchen beheimateten Akademie der Saarwirtschaft (ASW) eingegangen ist, darf sich Neunkirchen Hochschulstadt nennen. Nachdem die ASW, die via HTW vier duale Bachelorstudiengänge anbietet, nun ihren Mietvertrag mit der lokalen Siedlungsgesellschaft bis Ende 2033 verlängert hat, betitelt die Stadt ihre Pressemitteilung mit „Neunkirchen bleibt Hochschulstandort“. Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) wird mit den Worten zitiert, mit der Ansiedlung der Berufsakademie habe „Neunkirchen einen ganz großen und wichtigen Schritt in Richtung Wissensgesellschaft gemacht“. Nächsten September wird mit „Integrierte nachhaltige Gebäudetechnik“ ein fünfter dualer Studiengang angeboten.