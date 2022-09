Gefährdete Tierart : Trauer im Zoo Neunkirchen – Schneeleopard Sagar ist tot

Traurige Nachricht aus dem Neunkircher Zoo. Schneeleopar Sagar ist gestorben. Das Tier war das Orakel bei der Fußball-WM 2018.

Schneeleopard Sagar ist mit zehn Jahren gestorben. Das teilte der Zoo Neunkirchen am Freitag, 23. September, in den sozialen Netzwerken mit. „Es zeigte sich, dass er mit Organproblemen zu schaffen gehabt hat, die leider so fortgeschritten waren, dass er trotz Medikamentengabe gestorben ist“, heißt es.