Ansage auf Anrufbeantworter : Tierarzt aus Kreis Neunkirchen redet sich in Rage – und wird vom rechten Rand gefeiert

Neunkirchen Ein Tierarzt aus dem Landkreis Neunkirchen geht in den Urlaub und schaltet eine Abwesenheitsansage auf dem Anrufbeantworter. Darin wettert er gegen die Politik. Seine Nachricht verbreitet sich rasend, erreicht Hunderttausende – und bringt ihm Applaus vom rechten Rand ein.

Der Tierarzt beginnt darin zunächst wie gewohnt mit den Kontaktdaten seiner ihn vertretenden Kollegen. Er nennt Name, Ort, Telefonnummern. Doch was er dann als „kleine Anmerkung am Schluss“ ankündigt, wächst sich zu einer Generalabrechnung mit gesellschaftlichen Entwicklungen und der Politik in Deutschland aus, von denen der Mann offenbar wenig hält.