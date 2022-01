Kreis Neunkirchen : Inzidenzwert liegt bei 1044

Foto: Henning Kaiser/dpa Foto: dpa/Henning Kaiser

Kreis Neunkirchen Vom Wochenende meldet der Kreis Neunkirchen 292 weitere Covid-19-Fälle, 235 für Samstag, 57 für Sonntag. Aktuell sind 2717 Personen im Landkreis Neunkirchen mit dem Coronavirus infiziert, in Eppelborn gibt es 250 aktuelle Fälle, in Illingen 314, in Merchweiler 285, in Neunkirchen 1019, in Ottweiler 230, in Schiffweiler 355, in Spiesen-Elversberg 264. Insgesamt wurden 156 Covid-19-Todesfälle gezählt.