Zahlen von Freitag : 324 Neuinfektionen mit Corona und ein weiterer Todesfall im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Ein Mensch aus dem Landkreis Saarlouis ist gestorben, während er an Corona erkrankt war. Somit ist die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus auf 205 gestiegen.

Weiterhin meldet der Landkreis 324 Neuinfektionen. 341 Menschen, die erkrankt waren, gelten nun als genesen. Somit sind derzeit 3575 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. 781 Betroffene leben in Saarlouis, 466 in Dillingen, 349 in Schmelz, 256 in Lebach, 252 in Nalbach, 234 in Rehlingen-Siersburg, 231 in Schwalbach, 193 in Saarwellingen, 190 in Wadgassen, 183 in Überherrn, 161 in Wallerfangen, 160 in Ensdorf und 117 in Bous. Seit Beginn der Pandemie sind 21 194 Corona-Fälle nachgewiesen worden, 17 414 Betroffene gelten wieder als genesen.