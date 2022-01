Corona-Zahlen von Freitag im Kreis Merzig-Wadern : 207 weitere Corona-Fälle im Kreis

Merzig-Wadern Trauriger Rekord: Kreis Merzig-Wadern knackt zum ersten Mal 200er-Schwelle bei den Corona-Zahlen.

207 neue Corona-Fälle sind am Dienstag im Grünen Kreis bekannt geworden. Wie es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt heißt, verteilen sich die Infektionen wie folgt auf die Kommunen: 58 Betroffene leben in Merzig, 33 in Losheim am See, 29 in Wadern, 28 in Mettlach, 27 in Beckingen, 23 in Perl und neun in Weiskirchen.

Darüber hinaus gelten 71 weitere Menschen, die an Corona erkrankt waren, wieder als genesen. 20 dieser Menschen leben nach Angaben des Landkreises in Merzig, 14 in Losheim am See, elf in Wadern, neun in Beckingen, acht in Mettlach, fünf in Perl und vier in Weiskirchen.

Somit sind derzeit 1649 Menschen aus dem Grünen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. 444 der Betroffenen leben in Merzig, 286 in Losheim am See, 249 in Beckingen, 217 in Perl, 189 in Mettlach, 169 in Wadern und 95 in Weiskirchen.

Seit Beginn der Pandemie hatten sich insgesamt 9107 Menschen im Landkreis mit dem Virus angesteckt, von denen 7372 wieder als genesen gelten. An oder mit Corona gestorben sind 86 Menschen.