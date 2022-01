Pandemie in Zahlen : Kreis meldet 257 neue Corona-Fälle

Neunkirchen Die Inzidenz nähert sich der Tausendermarke.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Freitag, 28. Januar, 257 neue Corona-Fälle gemeldet, die sich auf die Kommunen folgendermaßen aufteilen: 128 in Neunkirchen, 31 in Illingen, 28 in Schiffweiler, 24 in Eppelborn, 21 in Spiesen-Elversberg, 17 in Merchweiler und 8 in Ottweiler. Aktuell sind 2425 Menschen mit Corona infiziert, die im Kreis gemeldet sind. Seit Ausbruch der Pandemie waren das bisher insgesamt 12 193, von denen 156 im Zusammenhang mit ihrer Infektion gestorben sind. Inzidenz: 945.