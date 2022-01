Polizei Neunkirchen : Falscher Polizeibeamter ergaunert Geld

Merchweiler Bereits am Dienstag, 25. Januar, kam es zu einem Anruf eines sogenannten falschen Polizeibeamten bei einer Frau aus Merchweiler. Der Frau wurde glaubhaft über Telefon vermittelt, dass eine Familienangehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und sie nun einen fünfstelligen Geldbetrag zur Abwendung einer Gefängnisstrafe benötige, wie die Polizei jetzt mitteilt.

Da sich die Stimme am Telefon exakt wie die einer Familienangehörigen anhörte, schenkte sie der Sache Glauben. Das Telefonat wurde in der Folge an eine angebliche Polizeibeamtin sowie an einen angeblichen Staatsanwalt weitergeleitet. Die Frau übergab ihre gesamten Ersparnisse an eine ihr unbekannte Person, im Glauben so ihrer Familienangehörigen zu helfen. Es entstand ein Schaden in einem höheren fünfstelligen Bereich.