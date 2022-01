Zahlen von Donnerstag : 528 Neuinfektionen mit Corona im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Der Inzidenz-Wert im Kreis Saarlouis steigt derweil weiter: Am Donnerstag lag er bei 1272,89 (Mittwoch: 1223,34).

Insgesamt hat der Landkreis am Donnerstag 528 Neuinfektionen mit Corona verzeichnet. Die Zahl der Genesenen ist derweil um sieben gestiegen. Somit sind derzeit 3595 Menschen infiziert. 788 Betroffene leben in Saarlouis, 454 in Dillingen, 340 in Schmelz, 268 in Nalbach, 247 in Lebach, 231 in Schwalbach, 216 in Rehlingen-Siersburg, 200 in Wadgassen, 197 in Überherrn, 192 in Saarwellingen, 175 in Ensdorf, 172 in Wallerfangen und 113 in Bous. Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 20 873 Menschen infiziert.