Zahlen von Donnerstag : Zwei neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Zwei weitere Menschen haben sich im Grünen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte, stammen die beiden neuen Meldefälle aus den Städten Merzig und Wadern. Zudem hat sich nach Angaben des Kreises eine Person aus der Gemeinde Perl von ihrer Corona-Infektion erholt.

Demnach sind aktuell neun Menschen im Landkreis an Covid-19 erkrankt. Sieben davon leben in der Kreisstadt Merzig, einer in der Stadt Wadern und einer in der Gemeinde Losheim am See.