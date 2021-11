Corona im St. Wendeler Land : Vier neue Corona-Infektionen

St Wendel Das Gesundheitsamt St. Wendel meldete am Dienstag vier neue Corona-Fälle im Landkreis St. Wendel. Alle vier Neuinfektionen sind in der Kreisstadt St. Wendel aufgetreten, teilt ein Sprecher des Landratsamtes mit.

Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach 3799 Menschen im St. Wendeler Land mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert, davon 256 in Freisen, 271 in der Gemeinde Namborn, 429 in Marpingen und 470 in Nohfelden. Weitere 330 Corona-Infektionen sind in der Gemeinde Nonnweiler registriert, 267 in Oberthal, 625 in Tholey und weitere 1151 in der Kreisstadt. 3486 Personen gelten inzwischen als genesen.