Theorie und Praxis an zwei Tagen : Pilzseminar für Fortgeschrittene steht in Weiskirchen an

Um genießbare und weniger genießbare Pilze geht es im Zwei-Tages-Seminar der Hochwald-Touristik (HTG) in Weiskirchen. Foto: HTG

Weiskirchen Ein Pilzseminar für Fortgeschrittene bietet die Hochwald-Touristik in Weiskirchen am letzten September-Wochenende an. Am Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September, vermittelt im Haus des Gastes in Weiskirchen, Trierer Straße 21, der Pilzexperte und Sachverständige der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, Hans-Werner Graß, solide Grundkenntnisse zum Thema Pilze.

Der Schwerpunkt liegt nach Auskunft der Hochwald-Touristik auf den Bestimmungskriterien, die erst ein sicheres Erkennen einer Art ermöglichen.

Am ersten Seminartag am Samstag geht es im theoretischen Teil um die Lebensweise der Pilze und ihre ökologische Bedeutung sowie um Bestimmungskriterien als Schwerpunkt für ein stabiles Grundgerüst. Die theoretischen Inhalte werden dann in einer praktischen Exkursion mit Bestimmung vor Ort umgesetzt, wobei auch Bäume und Pflanzen betrachtet werden. Nicht zuletzt sammeln die Teilnehmer auch Speisepilze, die dann bestimmt werden sollen. Den Abschluss des Tages bildet ein Drei-Gänge-Menü in einem örtlichen Lokal.

Am zweiten Seminartag, am Sonntag, 27. September, geht es im Theorieteil um Giftpilze sowie Pilzgifte sowie um Fragen des Naturschutzes und Tipps für Speisepilzsammler. Auch hier schließt sich wieder eine Exkursion in die Natur an.