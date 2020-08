Frau festgenommen : Polizei vollstreckt Haftbefehl in Thailen

Polizei vollstreckt Haftbefehl in Thailen

Thailen Beamte der Polizei-Inspektion Nordsaarland haben am Dienstag eine gesuchte Straftäterin festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, suchten die Beamten zunächst die Wohnung auf, in der sie die 31-Jährige ohne festen Wohnsitz vermuteten.

Obwohl sich nach Mitteilung der Polizei eindeutig Personen in der Wohnung aufhielten, öffnete zunächst niemand die Tür. Während die Beamten auf den Schlüsseldienst warteten, versuchte die Gesuchte über das Dach des Hauses zu flüchten. Wie die Polizei weiter mitteilt, stieg die Frau, nachdem die Beamten ihren Fluchtversuch bemerkt hatten, über ein Dachfenster zurück in die Wohnung und öffnete nach Gesprächen mit Angehörigen doch noch die Tür. Nach der Festnahme wurde sie zur Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.