Eine Hundewanderung mit Fotoshooting bieten die Hochwald-Touristik und Claudia Stenger am Samstag, 12. Januar, in Weiskirchen an. Treffpunkt ist der Parkplatz des Wild- und Wanderparks Weiskirchen-Rappweiler.