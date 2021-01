Eichenlaubschule Weiskirchen : Schüler erlaufen bei Benefizmarsch 4600 Euro

Weiskirchen Die Weihnachtszeit ist eine Zeit des Gebens – und Schülerinnen und Schüler zu sozialem Handeln zu ermutigen, gehört zum pädagogischen Konzept der Eichenlaubschule Weiskirchen. Jedes Jahr im Dezember findet ein Benefizmarsch statt, bei dem die Schüler im Vorfeld Spender suchen, die von der Schulgemeinschaft ausgewählte Projekte unterstützen.

Leider konnte der Marsch wegen Corona nicht wie üblich stattfinden. Darauf verzichten wollten die Fünft- und Sechstklässler aber keineswegs. So machten sie sich zeitlich gestaffelt auf den Weg zum Wildpark Rappweiler. Von dort ging es nach einem kurzen Zwischenstopp wieder zurück an die Eichenlaubschule.

Beim Weihnachtsgottesdienst, der in diesem Jahr in digitaler Form stattfand, wurde der Schulgemeinschaft der Betrag verkündet. Der Gottesdienst wurde von Schülerinnen und Schülern der siebten Klassen gestaltet und am letzten Schultag in die Klassenräume übertragen.