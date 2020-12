Weiskirchen : Am Sonntag Blutspende in Weiskirchen

Am Sonntag Blutspende in Weiskirchen

Weiskirchen In die weihnachtliche Zeit passt das Blutspenden, denn es ist ein Akt des Helfens und des uneigennützigen Schenkens. Hierbei wird viel tätige Nächstenliebe gezeigt, denn immerhin können mit gespendetem Blut Menschenleben gerettet werden.

Von daher freut sich der Blutspendendienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gerade in der jetzigen Krisenzeit über jeden Spender, der am Sonntag, 27. Dezember, zum Blut spenden in die Hochwaldhalle nach Weiskirchen kommt, auch wenn der Termin etwas ungewöhnlich ist.