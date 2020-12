St. Ingbert/Blieskastel : Erfolgreiches Projekt trotz Corona

St. Ingbert/Blieskastel Der in St.Ingbert ansässige Verein „Saarpfalzkultur“ zog eine sehr positive Jahresbilanz.

Zahlreiche Module, die die Schüler umsetzen wollten, waren für das Projekt geplant: Die Vorhaben reichten vom Schreiben und Komponieren einer Schulhymne über ein Kochprojekt bis zum Fahrrad-Tag, um nur einige zu nennen (wir berichteten). Klar war aber bald, dass Corona in den Ablauf des Projekts massiv eingreifen würde, was natürlich auch geschehen ist. Mehrere Module ließen sich nicht umsetzen, oder zumindest nicht in dem vorgesehenen Maß. Schulschließungen und eingeschränkter Schulbetrieb wurden angeordnet, unter anderem gab es keine Arbeitsgemeinschaften. Der Kochkurs mit Sternekoch Cliff Hämmerle musste ebenfalls ausfallen. Dennoch ließen es sich die Schülerinnen und Schüler der Blieskasteler Schule und die für die Module verantwortlichen Lehrer nicht nehmen, mit viel Engagement, Kreativität und Einsatzwillen die Ideen des Projekts umzusetzen. „Wichtig bei allen Teilprojekten ist der Aspekt der Nachhaltigkeit. In den Teilgruppen werden sowohl Demokratie als Staats- und Lebensform und Wertegemeinschaft als auch Toleranz als gesellschaftliche Tugend diskutiert und gelebt“, meinte Haßdenteufel in seinem Abschlussbericht.

Schwerpunkte des Projekts im Schlussjahr waren etwa der Geschwister-Scholl-Gedenktag. Und im Rahmen des Ethikunterrichts hatten sich die Schüler per schulinternen Interviews mit den Themen Demokratie, Toleranz und Nachhaltigkeit beschäftigt und im Februar in Kleingruppen Passanten in der Blieskasteler Innenstadt befragt. Am Fahrrad-Tag beteiligten sich alle Klassen an der Aktion, die Schule mit dem Fahrrad zu erreichen. Pandemiebedingt konnte die Pflanzaktion mit Kräutern aus den Herkunftsländern der Schülerinnen und Schüler nur in verkleinerter Form verwirklicht werden.