Leibniz-Gymnasium St. Ingbert : Nathanael Heim gewann den schulinternen Vorlesewettbewerb

St. Ingbert (red) Der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels ist in jedem Jahr für die aktuelle Klassenstufe 6 des St. Ingberter Leibniz-Gymnasiums, einer Unesco-Projektschule, ein besonderes Ereignis.

Auch in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 haben sich wieder Schüler und Schülerinnen aus allen sechsten Klassen der Schule gemeldet, um zunächst auf Klassenebene an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Die Teilnehmer hatten im Vorfeld Zeit, um aus ihrem Lieblingsbuch eine Textpassage auszuwählen und den Lesevortrag zu üben. Am Tag des klasseninternen Wettbewerbs stellten sie zunächst ihr Buch und die gewählte Textpassage vor, dann wurde der bekannte Text gelesen. In einer zweiten Runde mussten alle Schüler einen ihnen unbekannten Text vortragen.