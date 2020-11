SZ-Aktion Mein Lieblingsplatz : Gemütliche Hütte für eine kleine Auszeit

Den Vorschlag des Wader­ner Bürgermeisters Jochen Kuttler greift Melanie Haupenthal mit ihrem Beitrag zu unserer SZ-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ auf: „ Die Wanderhütte in Reidelbach ist ‚Mein Lieblingsplatz’, weil dieser Ort voller Ruhe und Idylle mit einer herrlichen Aussicht zum Entspannen einlädt“, schreibt Haupenthal zu ihrer Einsendung.

Ihr Vorschlag hat auch noch einen ganz persönlichen Hintergrund, wie die Wadernerin im Folgenden näher erläutert: „Da ich in Reidelbach groß geworden bin, weiß ich wie es hier vorher ausgesehen hat: von zwei alten verwahrlosten Wochenendhäusern, über eine zwischenzeitliche ‚Müllhalde’ bis hin zu einer gemütlichen Hütte, an der man sich sicher gerne eine kleine Auszeit gönnt.“

