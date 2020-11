Tolle Geste in Nunkirchen : Popcorn als Dank für Laternen

Nunkirchen Die Schüler der Grundschule Nunkirchen hatten innerhalb der Aktion „Laternenfenster“ rund 150 Laternen gebastelt. Diese wurden im Altenheim und über die Ortsvorsteherin Patrizia Mötzel an Familien in der Gemeinde Nunkirchen verteilt. Hiervon waren alle begeistert.

Ursula Roos, die nun schon seit über 35 Jahren Schaustellerin auf der Nunkircher Kirmes ist, hat in Corona-Zeiten eine Pralinen-Hütte in Nunkirchen auf dem Dorfplatz aufgestellt und bietet dort Waffeln, Pralinen, Crêpes, Schokofrüchte, gebrannte Mandeln und frische Zimtwaffeln an. Auch sie war von der Aktion der Nunkircher Grundschüler so angetan, dass sie für alle Popcorn hergestellt und gespendet hat.