Ehrung in Wadern : Horst Seyler ist seit zehn Jahren Schiedsmann für Wadrilltal

Wadern/Wadrilltal Nachbarschaftsstreitigkeiten wie störende Hecken oder wilder Baumwuchs an Grundstücksgrenzen, Errichtung von Gartenhäuschen oder -zäunen im Grenzbereich, Lärmbelästigungen oder Ehrverletzung: Mit solchen oder ähnlichen Problemen beschäftigt sich Horst Seyler, wohnhaft in Gehweiler, als Schiedsmann für den Stadtbereich Wadrilltal.

Der Verwaltungschef bedankte sich bei Horst Seyler für seine zehnjährige Tätigkeit als Schiedsmann. „Das Ehrenamt, das Sie mit Verve ausüben, entlastet nicht nur die Gerichte, sondern trägt auch zu einer Befriedung in der Nachbarschaft bei und ist damit ein Dienst an unserer dörflichen Gemeinschaft, was gerade in instabilen Zeiten, wie wir sie gerade erleben, von großer Bedeutung ist. Dafür gilt Ihnen mein persönlicher Dank, aber auch der Dank der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und besonders natürlich des Stadtteils Wadrilltal.“ Neben einem Weinpräsent für Seyler selbst hielt der Rathauschef auch einen Blumenstrauß für die Gattin Michaela parat: „Ehrenamtlich tätig zu sein bedeutet, Zeit zu opfern für die Allgemeinheit. Diese Zeit fehlt aber im Privaten, weil Zeit eben nicht unendlich teilbar ist. Insofern gilt auch Ihnen, liebe Frau Seyler, mein und unser herzlicher Dank.“