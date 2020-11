Wadrilltal : Zwölf Blätter und jede Menge Ereignisse

Wadrilltal Erinnerungen in Wort und Bild: Die Geschichtswerkstatt Wadrilltal hat einen Kalender für 2021 herausgebracht.

Das Bild auf dem Kalenderblatt stammt aus dem Jahre 1932 und zeigt die Geburtsjahrgänge 1920 bis 1923, die als Fünft- bis Achtklässlerinnen der damaligen Dorfschule mit Klassenlehrerin Fräulein Magdalena Zombek fotografiert wurden. Elfriede Linnig ist am 27. März 1921 geboren, feiert im nächsten Jahr ihren 100. Geburtstag und ist, nachdem Maria Latz mit 108 Jahren in diesem Frühjahr verstorben war, die älteste Mitbürgerin von Wadrill.

Neben den Abbildungen der Schulklassen haben die Verantwortlichen auf den Blättern der übrigen Monate etliche Ereignisse aus den beiden Jahrzehnten in Wort und Bild in Erinnerung gerufen. „Geprägt waren diese zwei Jahrzehnte von unterschiedlichen Begebenheiten in unseren Ortschaften, von denen leider nicht alle veröffentlicht werden konnten“, sagt der Vorsitzender Räsch. In Kurzform erwähnt wurde die Renovierung von Kirche und altem Pfarrhaus zu einer Stätte der Begegnung.