„Gemeinsam sind wir stark“ : Fünftklässler sind von Anfang an ein starkes Team

Wadern Die Fünftklässler der Graf-Anton-Schule in Wadern verbrachten einen spannenden Tag als Team und lernten sich im Rahmen des Workshops „Gemeinsam sind wir stark“ besser kennen. Die neuen Fünftklässler haben sich nach den ersten Wochen schon gut an ihrer neuen Schule, der Graf-Anton-Schule Wadern, eingelebt.

Ein Höhepunkt des Tages war der „Tower of Power“. Wie der Name schon sagt, ist es hier das Ziel, einen Turm zu bauen. Alle Teilnehmer halten jeweils ein Stück vom Seil in der Hand, das in einer Art „Angelhaken“ zusammenläuft. Mit dieser „Angel“ sollen nun Holzklötze zu einem möglichst hohen Turm gestapelt werden. Das ist spannend, aber auch gar nicht so einfach, wie die Schule betont. Hier zeige sich, wie gut die Klasse tatsächlich als Team zusammenarbeiten kann. Erfreulich, auch aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer: Alle Klassen haben es geschafft, alle vorhandenen Steine übereinander zu einem großen Turm zu stapeln. Fazit der Schule: „Die ‚neuen Fünfer’ sind also jetzt schon richtig gute Teams! Ein schöner Tag, bei dem auch viel gemeinsam gelacht und der Zusammenhalt in den Klassen gestärkt wurde, wie die Schülerinnen und Schüler in der abschließenden ‚Blitzlicht’-Runde bestätigten.“