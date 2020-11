Wadern : CDU Wadern setzt sich für E-Mobilität ein

Wadern „Wir begrüßen es, dass die Bundesregierung den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge weiter beschleunigen und auch Wasserstoff als alternative Antriebstechnologie vorantreiben will“, erklärt Michael Molitor, stellvertretender Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Wadern.

Die CDU in Wadern möchte die Hochwaldstadt im Bereich Elektromobilität voranbringen. „Unser Ziel ist es, bis zum Jahresende ein Konzept vorliegen zu haben, wie man den Ausbau der Infrastruktur an öffentlich zugänglichen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in der gesamten Stadt weiter vorantreiben kann.“ In das Konzept sollen auch die Bürger vor Ort mit eingebunden werden. „Neben größeren Ladestationen für Pkw sehen wir gerade auch Potenzial für die Einrichtung von öffentlich zugänglichen Ladestationen für E-Bikes und Campingmobile an den touristischen Hotspots unserer Stadt“, erläutert Molitor die bisherigen Überlegungen. „Wichtig beim Ausbau ist, dass Verwaltung und Bürger die Oberhand darüber behalten, wo Ladestationen errichtet werden.“