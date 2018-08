Streit eskaliert: Autofahrer verletzt 19-Jährigen mit Messer

Wie die Polizei mitteilt, waren die Autofahrer wegen einer einfachen Verkehrsbehinderung in Streit geraten. Der Streit eskalierte. Der 57-Jährige bedrohte die beiden zunächst mit einer Waffe, griff dann aber zum Messer und verletzte einen 19-jährigen Syrer damit. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Wadern stellten die Polizisten mehrere Schusswaffen und Munition sicher. Um welche Art von Waffen es sich handelt und warum der Mann sie besaß, werde jetzt geprüft. Die Polizei ermittelt außerdem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.