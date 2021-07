Neues interaktives Angebot : Schloss Münchweiler erzählt künftig seine Geschichte

Münchweiler Ein Audioguide, der über einen QR-Code auf dem Smartphone aufzurufen ist, bietet allerlei Wissenswertes über das Schloss Münchweiler.

An insgesamt 17 Stationen erfahren die Besucherinnen und Besucher Bemerkenswertes und Besonderes zu dem Ort um sie herum: So wandert der Blick vom Portal hoch zu der ältesten noch laufenden Uhr im Saarland, berauscht sich am Laub der rund 400 Jahre alten Linde und geht auf die Suche nach der Hundehütte unter dem alten Backhaus. „Das sind Geschichten und Geschichtchen, die sich in keinem Reiseführer finden und die dem Besucher die Entdeckung auf eigene Faust ermöglichen“, heißt es vonseiten der Stadt. Der Reiz der beeindruckenden Architektur und des Audioguides werde gesteigert durch die vereinnahmende Stimme von Christina Pluschke. Die Leiterin des Stadtmuseums Wadern hat den Text in Hörbuchqualität eingesprochen und – an einer Stelle – sogar eingesungen. An welcher Stelle genau das geschieht dürfen die Gäste bei ihrem Besuch selbst entdecken.