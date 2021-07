Gefährdung des Straßenverkehrs : Polizeibeamter schneller als berauschter Radfahrer

Wadern In alkoholisiertem Zustand hat ein Radfahrer in Wadern andere Verkehrsteilnehmer gefährdet und ist vor der Polizei geflüchtet.

Ein Radfahrer hat einen Streifenwagen der Polizei Nordsaarland am Dienstag, 6. Juli, gegen 17 Uhr aus unerklärlichen Gründen in der Johannisstraße in Wadern Richtung Verkehrskreisel überholt. In diesen bog er ohne auf den Verkehr zu achten ein, obwohl sich ein Fahrzeug näherte, teilt die Polzei mit.