Per Haftbefehl gesucht : Per Haftbefehl gesuchter Mann in Lockweiler festgenommen

Per Haftbefehl gesuchter Mann in Lockweiler festgenommen

Lockweiler Zwei Männer wurden in der Nacht auf Freitag im Waderner Ortsteil Lockweiler von der Polizei ergriffen, nachdem sie zuvor vor den Beamten geflüchtet waren. In ihren Fahrzeugen wurde vermutlich Diebesgut festgestellt.

Die Polizei Nordsaarland hat in der Nacht auf Freitag in Lockweiler einen Mann festgenommen. Er wurde zuvor per Haftbefehl gesucht, teilt die Polizei mit. Gegen einen zweiten Mann wurden Strafanzeigen gestellt.

Gegen 2 Uhr stelle eine Streife der Polizei Nordsaarland zwei verdächtige Personen in der Sporwaldstraße in Wadern-Lockweiler fest. Beim Anhalten des Streifenwagens flüchteten die beiden Männer in unterschiedliche Richtungen. Während einer ergriffen werden konnte, flüchtete sich der andere Mann hinter ein Haus und von dort aus auf das Dach eines Wohnhauses. Von der Polizei wurden weitere Kräfte, Spezialeinheiten und die Feuerwehr angefordert. Als die Feuerwehr mit Drehleiter zu der Person aufstieg, sprang diese vom Dach in einen Dornenbusch, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.