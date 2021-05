Alkoholfahrt : In Schlangenlinien durch Weiskirchen

Weiskirchen Ein Mann mit Trierer Kennzeichen ist am Samstag betrunken durch Weiskirchen gefahren.

Grund für die Ermittlungen: Anrufer hatten der Polizei-Inspektion Nordsaarland gegen 17 Uhr gemeldet, dass der Mann mit seinem Auto in starken Schlangenlinien durch Weiskirchen fahre. Das hat die Polizei-Inspektion mit Sitz in Wadern mitgeteilt. Sofort machten sich Polizeibeamte auf den Weg, um den Mercedesfahrer ausfindig zu machen. Sie trafen ihn „zeitnah auf dem Verbindungsweg zwischen Losheim am See und Waldhölzbach an“, teilt die Polizei mit.