Stadtrat Wadern sagt Ja zu Kooperation : Gemeinsam für den Hochwald-Tourismus

Wadern Die drei Hochwaldkommunen Wadern, Weiskirchen und Losheim wollen weiterhin zusammen den Tourismus stärken.

Seit gut zwei Jahren stellen die Verantwortlichen der Stadt Wadern, der Gemeinden Weiskirchen und Losheim am See sowie der Saarschleifen Tourismus GmbH (STG) Überlegungen an, wie die drei Hochwald-Kommunen ihre Kräfte bündeln können. Als erstes konzipierten die drei Kooperationspartner 2019 einen Wandermarathon auf dem Saar-Hunsrück-Steig. Im vergangenen Jahr starteten sie gemeinsam die Kampagne „Im Hochwald hoch hinaus“, um Kletter-Fans in die Hochwald-Kommunen zu locken. Jetzt soll die Zusammenarbeit noch intensiver werden. In seiner jüngsten Sitzung hat der Waderner Stadtrat für den Kooperationsvertrag mit Losheim am See und Weiskirchen einstimmig grünes Licht gegeben. Zuvor hatte Peter Klein, Cheftouristiker des Kreises, die Ausgangssituation und Zielsetzung des Projektes vorgestellt, das im Februar 2019 an den Start gegangen war und das von Beginn an von der EU gefördert wurde.