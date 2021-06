Zu tief ins Glas geschaut : Betrunkener fährt bei Bardenbach Auto in den Graben

(Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Bardenbach Seinen Führerschein erst einmal los ist ein Pkw-Fahrer aus Lockweiler, der am Freitagabend mit seinem Gefährt einen Unfall gebaut hat. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland am Sonntag mitteilte, war einem Zeugen am Freitagabend um kurz nach 20 Uhr ein blauer Kleinwagen aufgefallen, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch Wadern brauste.