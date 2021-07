Polizei-Einsatz in Nunkirchen : Betrunkenen Radfahrer erwarten nun mehrere Anzeigen

(Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Nunkirchen Ein betrunkener Radfahrer ist am Montagabend im Nunkircher Wald gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, ging eine Meldung hierzu gegen 18 Uhr ein. Die Beamten trafen den 55-Jährigen aus Wadern bei den Tennisplätzen in Nunkirchen an.

Er hatte Verletzungen, die er sich offensichtlich beim Sturz mit seinem Pedelec auf dem Waldweg zugezogen hatte. Dies dürfte nach Worten der Polizei aufgrund der erheblichen Alkoholisierung und der möglichen Einnahme weiterer berauschender Mittel passiert sein. Er wurde zur Behandlung und der Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.