Kurioser Polizei-Einsatz in Lockweiler : Gestohlene Palme taucht in der Nachbarschaft wieder auf

Lockweiler Eine überaus kuriose Entführung hat am Wochenende die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern beschäftigt. Im Waderner Stadtteil Lockweiler hatten in der Nacht zum Donnerstag mehrere Täter eine etwa 1,50 Meter große Palme mitsamt Blumenkübel im Wert von etwa 500 Euro von der Terrasse eines Grundstückes mitgehen lassen.