Katastrophe Rheinland-Pfalz : Viele Helfer aus dem Saarland im Hochwasser-Einsatz

St Wendel/Merzig Feuerwehrleute und zahlreiche Organisationen wie THW und DRK aus dem Saarland leisteten Nachbarschaftshilfe in den Flutgebieten.

Für die ans nördliche Rheinland-Pfalz angrenzenden Landkreise St. Wendel und Merzig-Wadern verliefen die Starkregenfälle einigermaßen glimpflich. Einsatzkräfte aus dem Nordsaarland rückten in der Nacht zum Donnerstag dennoch in großer Zahl aus – um den Kollegen im Katastrophengebiet im Nachbarland zu Hilfe zu kommen.

Gegen 22 Uhr war am Mittwochabend der Alarm eingegangen. Daraufhin eilten Feuerwehrleute aus den Gemeinden Freisen, Marpingen, Tholey, Oberthal sowie Helfer aus den Ortsverbänden St. Wendel und Wadern des Technischen Hilfswerks (THW) in Richtung Bitburg. Sie trafen sich nahe des Flughafengeländes. „1500 Sandsäcke wurden gefüllt und verteilt“, berichtete St. Wendels Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer. Im Ortsteil Stahl waren die saarländischen Hilfskräfte auch an der Evakuierung von Personen beteiligt.