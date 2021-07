Fußball : Großes Lob vom Verbandschef für den SV Bardenbach

Bardenbach „Ein Aushängeschild im Saar-Fußball“: Verbandsspitze besuchte den SV im Rahmen der Aktion „Vereinsdialog“.

Was bewegt die Vereine vor Ort? Was sind die Sorgen und Probleme? Was läuft gut? Um das zu erfahren, hat der Vorstand des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) das Projekt „Vereinsdialog“ ins Leben gerufen.

Im ersten Termin nach der „Corona-Pause“ besuchte SFV-Präsident Heribert Ohlmann mit weiteren Vorstandsmitgliedern, Mitarbeitern der Geschäftsstelle und des Kreisvorstandes am Dienstagabend den SV Bardenbach. Das Team um Vereinschef Reiner Michely empfing die Delegation und erläuterte die Entwicklung des Vereins in dem 870-Einwohner-Dorf. So ist in den nächsten Jahren unter anderem die Sanierung des Kunstrasenplatzes geplant, bei dem der Club auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist.