Perl : Grenzüberschreitendes Treffen zum Moseltal

Perl/Grevenmacher Im Radtourismus wollen die Gemeinde Perl und weitere Moselanrainer eng zusammenarbeiten. Das haben die Saarländer mit ihren Nachbarn aus Frankreich und Luxemburg auf einem Treffen vereinbart.

Vor wenigen Tagen Freitag fand in Grevenmacher (Luxemburg) ein grenzüberschreitendes Austauschtreffen verschiedener Akteure aus den Leader-Regionen des deutsch-französisch-luxemburgischen Moseltals statt. Anwesend waren Vertreter aus Politik, Verwaltung, Regionalentwicklung, Tourismus und Weinbau, darunter auch der Perler Bürgermeister Ralf Uhlenbruch. Seit einigen Jahren ist auch die Gemeinde Perl Mitglied in der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung Terroir Moselle (EWIV) und kooperiert in verschiedenen Förderprojekten (Leader- und Interreg-Fonds) mit anderen Organisationen und Kommunen im Moseltal. In Zukunft soll die Zusammenarbeit im Moseltal – insbesondere unter Einbeziehung der französischen Partner aus den Leader-Regionen „Terres de Lorraine“ und „Pays d’Epinal“ – weiter verstärkt werden, heißt es in einer Mitteilung der Obermosel-Gemeinde. Zielsetzung sei die gemeinsame Vermarktung und Entwicklung der Mosel von der Quelle bis zur Mündung.