Kultur und Musik Blasmusiker aus Mettlach blicken voraus

Dirigent Tassilo Welsch konnte den Mitgliedern 16 sehr erfolgreiche Auftritte zu kirchlichen und weltlichen Anlässen in Erinnerung rufen. „Wir konnten uns gut präsentieren“, lobte er seine Blasmusikerinnen und -musiker. Für das laufende Jahr sind wieder mit dem Marktplatzkonzert am 1. Juni, dem Picknick-Konzert am 1. Juli auf Schloss Ziegelberg sowie dem Sommerfest am 2. und 3. Juli, ebenfalls auf Schloss Ziegelberg musikalische Termine festgeklopft. Höhepunkt wird zweifelsohne das Kirchenkonzert am 3. Dezember, am Vorabend des ersten Adventssonntages.