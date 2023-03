Saarschleife Burg Montclair startet im April in die Saison

Nach der Ruhepause startet die Burg Montclair in Mettlach am Samstag, 1. April, in die neue Saison, wie ein Sprecher des Landkreises ankündigt. Das Burgbistro und die Wehrtürme mit den Museumsräumen sind von freitags bis sonntags und an den saarländischen Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich können die Wehrtürme und Museumsräume sowie der Innenhof dienstags bis donnerstags von 11 bis 18 Uhr besucht werden. An diesen zusätzlichen Öffnungstagen stehen den Besuchern Automaten zur Getränkeversorgung zur Verfügung.