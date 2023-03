Bildung und Kultur Fußballcamp für Jungen und Mädchen kommt nach Weiten

Vor Corona haben die Fußballer in Weiten einige Jahre mit großem Erfolg Ferienfreizeitmaßnahmen durchgeführt. Nun nach dreijähriger Corona-Pause und hoffentlich überstandenem Pandemiegeschehen beabsichtigt die SG Leuktal-Event GbR in den Sommerferien 2023 wieder auf dem Rasenplatz in Weiten eine Ferienfreizeit und ein Fußballjugendcamp für Kinder und Jugendliche (Jungen und Mädchen) im Alter von sechs bis zwölf Jahren, durchzuführen, und zwar von Montag, 24. Juli bis Freitag, 28. Juli (erste Sommerferienwoche). Das Camp wird komplett in Eigenregie der SG Leuktal-Event GbR geplant und durchgeführt. Deshalb kann der Preis eigenen Angaben zufolge erträglich gestaltet werden: er beträgt 150 Euro pro Teilnehmer. Im Preis enthalten ist das professionelle Training mit Trainern und Betreuern an fünf Tagen (zwei Trainings- beziehungsweise Betreuungseinheiten pro Tag von 10 bis 12 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr), warmes Mittagessen mit Nachtisch im Clubheim sowie Getränke während und zwischen den Trainingseinheiten. Hinzu kommt ein Mittagsprogramm mit Spielen und Quiz. Und vieles mehr während den Mittagspausen sowie ein Grillfest mit den Eltern zum Abschluss. Jeder Teilnehmer erhält zudem ein Trainings-Shirt und eine kurze Trainingshose.