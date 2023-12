Konzert und neue CD Big Band der Polizei spielt Konzert im Vereinshaus Fraulautern

Gerne gehen die Musiker und Musikerinnen auch in die Schulen, um dort in Workshops die jungen Leute zum einen zur Musik hinzuführen und zum anderen, um bestehende Ressentiments abzubauen. Mit seinem Programm und seiner musikalischen Klasse hat sich die Big Band so zu einem gefragten Orchester für Veranstaltungen aller Art entwickelt. Als einzige professionelle Big Band im Großraum Saar-Lor-Lux und im angrenzenden Bundesland Rheinland-Pfalz leistet die Formation damit auch einen Beitrag zum kulturellen Angebot der Region.