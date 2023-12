Licht, Land, Musik am Schlösschen in Losheim Das Losheimer Schlösschen in buntem Licht

Losheim · Die Reihe „Land, Licht, Musik“ rückt in diesem Advent besondere Orte im Grünen Kreis ins rechte Licht. Am Mittwochabend machte das Projekt am Losheimer Schlösschen Station. Und wie bereits zuvor in Sinz, Wadrill und Fitten, kamen viele Besucherinnen und Besucher, um live dabei zu sein.

14.12.2023 , 17:00 Uhr

Das angestrahlte Schlösschen in Losheim Foto: Brücker Erich

Von Erich Brücker

Am Schlösschen in Losheim machte das Projekt „Licht, Land, Musik – Kultur im ländlichen Raum“ am Mittwochabend Station. Nach Einbruch der Dämmerung wurde das vor 1900 erbaute Schlösschen für drei Stunden farblich angestrahlt – und damit zum Blickfang vieler Gäste, darunter viele Familien mit Kindern, die sich dieses bunte Schauspiel nicht entgehen lassen wollten.